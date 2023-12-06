Галкин рассказал, что Пугачева назвала свою эмиграцию «голожопингом»

Ведущий и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о том, как его супруга, эстрадная певица Алла Пугачева сравнила свою эмиграцию с «голожопингом». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Во время своего выступления ведущий вспомнил о разговоре с женой, в котором поднял тему запланированного дауншифтинга (сознательного отказа от стремлений к общепринятым благам, чтобы «жить ради себя» — прим. «Ленты.ру»).

«Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет..." А она: "Голожопингу?"», — рассказал шоумен со сцены.

Галкин также добавил, что раньше вместе с супругой ездил в Ригу в отдельном вагоне поезда, который цепляли к основному составу. Сейчас ведущий пользуется услугами европейских авиалиний, которые, по его словам, сильно отличаются от российских и дубайских.

Ранее стало известно, что 74-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева плохо себя почувствовала во время шопинга на Кипре.