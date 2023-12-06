Путин начал переговоры в Саудовской Аравии

Путин и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд начали переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что встреча проходит в расширенном формате в Эр-Рияде. Кроме того, на ней присутствуют делегации двух стран.

Ранее появилось видео с сопровождением борта президента России истребителями Су-35С. Также отмечается, что взлет истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях.

До этого Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него были запланированы переговоры с Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном.