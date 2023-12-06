Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С

Министерство обороны опубликовало в Telegram видео сопровождения борта президента России Владимира Путина истребителями Су-35С.

В ведомстве отметили, что взлет истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях: при сильном дожде и порывистом ветре. «Истребители пилотировали летчики первого класса», — подчеркнули в ведомстве.

6 декабря Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него были запланированы переговоры с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены спецразрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет.