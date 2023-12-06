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19:59, 6 декабря 2023Среда обитания

Россиянам станет проще согласовывать перепланировку

ГД во втором чтении приняла законопроект, упрощающий согласование перепланировки

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, который позволит усовершенствовать процедуру перепланировки помещений. О том, что россиянам станет проще добиваться от властей согласия на перепланировку, сообщает «Российская газета».

Опрошенные изданием юристы и представители Росреестра отметили, что предлагаемые поправки в Жилищный кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости» помогают устранить правовую неопределенность в вопросах, связанных с узакониванием перепланировки, а также переводом помещения из жилого в нежилое и наоборот. Они помогают определить, с какого момента переход считается завершенным, а также устанавливают перечень документов, которые подтверждают конец перепланировки.

При оформлении перепланировки заявитель должен будет предоставить технический план в тот орган, который рассматривает его пакет документов после завершения работ — такое новшество позволит избавить заявителя от отдельного обращения в Росреестр, чтобы соответствующие сведение внесли в ЕГРН. «За него это сделают органы местного самоуправления - после утверждения акта приемочной комиссии они теперь будут обязаны самостоятельно подавать в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учёте или регистрации права заявителя на перепланированное помещение», — пояснили эксперты.

В декабре россиянам напомнили о последствиях незаконной перепланировки.

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      Полина Кислицына
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