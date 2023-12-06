Россиянам станет проще согласовывать перепланировку

ГД во втором чтении приняла законопроект, упрощающий согласование перепланировки

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, который позволит усовершенствовать процедуру перепланировки помещений. О том, что россиянам станет проще добиваться от властей согласия на перепланировку, сообщает «Российская газета».

Опрошенные изданием юристы и представители Росреестра отметили, что предлагаемые поправки в Жилищный кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости» помогают устранить правовую неопределенность в вопросах, связанных с узакониванием перепланировки, а также переводом помещения из жилого в нежилое и наоборот. Они помогают определить, с какого момента переход считается завершенным, а также устанавливают перечень документов, которые подтверждают конец перепланировки.

При оформлении перепланировки заявитель должен будет предоставить технический план в тот орган, который рассматривает его пакет документов после завершения работ — такое новшество позволит избавить заявителя от отдельного обращения в Росреестр, чтобы соответствующие сведение внесли в ЕГРН. «За него это сделают органы местного самоуправления - после утверждения акта приемочной комиссии они теперь будут обязаны самостоятельно подавать в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учёте или регистрации права заявителя на перепланированное помещение», — пояснили эксперты.

В декабре россиянам напомнили о последствиях незаконной перепланировки.