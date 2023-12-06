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09:23, 6 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин попал в СИЗО за участие в деятельности экстремистской организации

В Адыгее мужчину задержали за участие в деятельности экстремистской организации

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту участия местного жителя в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант является сторонником международного общественного движения, которые было признано экстремистским. Однако мужчина продолжал соблюдать правила и культивировать устои тюремной жизни. Подозреваемый часто высказывался в поддержку движения и демонстрировал свою приверженность к нему.

Возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Россиянин задержан и помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае сотрудники УФСБ и УФСИН пресекли деятельность активного участника запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

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      Екатерина Кашурникова
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