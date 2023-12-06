Топ-модель Шалом Харлоу показала лицо без косметики в честь своего 50-летия

Канадская топ-модель и актриса Шалом Харлоу показала лицо без косметики в честь своего 50-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале знаменитость продемонстрировала, как выглядела в пять лет, выложив детское фото с короткой стрижкой. Затем она предстала на снимке, сделанном в настоящее время. Манекенщица позировала у кирпичной стены с собранными в пучок поседевшими волосами и без макияжа.

Пользователи сети оценили внешний вид Харлоу в комментариях. «Ты всегда будешь для меня одной из самых красивых женщин», «Прекрасный ангел», «Красавица», «Королева подиума», — заявили поклонники.

Ранее в декабре американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон появилась на публике без косметики и привлекла внимание фотографов.