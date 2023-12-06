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09:13, 6 декабря 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 28 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в среду, 6 декабря, произошла отмена и задержка по меньшей мере 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Домодедово задержали вылеты четырех воздушных судов, три — отменили. Во Внуково перенесли девять авиарейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов, один — отменили.

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6 октября 2023

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Qanot Sharq, летевший из России в Узбекистан, резко сменил курс и сел в другой стране. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Самарканд. Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в аэропорту казахстанского города Актобе.

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      Зарина Дзагоева
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