В Дагестане учитель готовил школьницу к ОГЭ и полгода вел с ней интим-переписку

В Дагестане учитель русского языка полгода вел интим-переписку со школьницей

В Дагестане учитель русского языка полгода готовил школьницу к основному государственному экзамену (ОГЭ) и вел с ней интимную переписку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, 32-летний мужчина сначала хотел подготовить ученицу к экзамену. Школьница ходила к преподавателю домой — пока они занималась, между ними завязалось неформальное общение. Сначала преподаватель обсуждал с подопечной учебные моменты, затем диалог приобрел интимный характер.

Учитель русского языка просил подростка присылать ему интимные фотографии. Сама школьница делать этого не стала, так как боялась реакции мамы. Когда же скриншоты диалогов всплыли, в отношении учителя начали проверку.

Сам россиянин во время допроса заверил, что общался со школьницей только по учебе, а остальные сообщения — дело рук мошенников. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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