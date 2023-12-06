Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 6 декабря 2023Россия

В Дагестане учитель готовил школьницу к ОГЭ и полгода вел с ней интим-переписку

В Дагестане учитель русского языка полгода вел интим-переписку со школьницей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Дагестане учитель русского языка полгода готовил школьницу к основному государственному экзамену (ОГЭ) и вел с ней интимную переписку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, 32-летний мужчина сначала хотел подготовить ученицу к экзамену. Школьница ходила к преподавателю домой — пока они занималась, между ними завязалось неформальное общение. Сначала преподаватель обсуждал с подопечной учебные моменты, затем диалог приобрел интимный характер.

Учитель русского языка просил подростка присылать ему интимные фотографии. Сама школьница делать этого не стала, так как боялась реакции мамы. Когда же скриншоты диалогов всплыли, в отношении учителя начали проверку.

Сам россиянин во время допроса заверил, что общался со школьницей только по учебе, а остальные сообщения — дело рук мошенников. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником. Она на выходные она приезжала в гости к матери в Приютово, где младший брат познакомил ее со своим девятилетним другом. Студентка обменялась с ним контактами, завязалось общение. Спустя несколько недель оно вышло за рамки дозволенного

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      Алиев заявил о нежелании Баку воевать с Ереваном

      На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

      В российских Ми-8МТВ-1 и «Ансат» нашли поддельную резину

      В Британии заявили о скором обсуждении с США поддержки Украины

      Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии

      Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

      Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

      Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости