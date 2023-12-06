В Госдуме предложили обязать родителей называть детей с учетом их пола

«Известия»: в ГД предложили обязать родителей называть детей с учетом их пола

В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать мальчиков под женскими именами и девочек под мужскими. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Проект закона разработала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — следует из пояснительной записки.

Автор инициативы не приводит никакой статистики по таким случаям, но подчеркивает, что сейчас ЗАГСы не вправе отказывать родителям в целенаправленной регистрации женских имен мальчикам и наоборот.

По словам Буцкой, под запрет в законопроекте не попадают имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Никто не ставит перед собой задачу запретить давать девочкам такие имена как Павла, Петра, Миша, Ивана и Романа — они, в частности, распространены в странах Восточной Европы, но могут ассоциироваться только с мужскими именами, сказала депутат.

Над законопроектом еще ведется работа. Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен, вопрос того, как четко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское депутат Татьяна Буцкая

Парламентарий уверена, что принятие законопроекта поможет обеспечить более эффективную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних и защитить детей от неправильного развития. Буцкая считает, что использование для мальчика женского имени и наоборот может повлиять на психику несовершеннолетнего, выработать у него комплексы и неадекватное поведение в обществе.

Из ответа Минюста России на инициативу депутата Госдумы следует, что из-за национальных правил и обычаев не всегда ясно, о мужском или женском имени идет речь. Ведомство привело в пример имя Никита — в России оно считается мужским, а в Болгарии же, напротив, женским. Отдельного внимания заслуживают китайские и другие азиатские имена, подчеркнули в министерстве. Там указали на необходимость тщательного и взвешенного подхода к появившейся инициативе.

В Минюсте также задались вопросом, как соотнести с полом ребенка предлагаемое имя, если в классическом понимании именем оно не является. Так, речь идет про имя Луна — им могут назвать мальчика, но само имя относится к женскому роду. В столичном управлении ЗАГС рассказали, что за девять месяцев 2023 года родители давали детям следующие имена: мальчик Зима, девочки Лета и Весна, Март и Марта, Апрелия, Июня, Август и Августа.

В 2017 году в России приняли закон, согласно которому при государственной регистрации при рождении запрещается регистрировать имя ребенка, состоящее из цифр, буквенно-цифровых обозначений и числительных знаков, за исключением дефисов. Также нельзя использовать в имени бранные слова, ранги, должности и титулы.