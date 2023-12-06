В России дети из школы-интерната пожаловались на дедовщину

Дети из кировской школы-интерната пожаловались на еду из грязной посуды

Дети из школы-интерната в Кировской области пожаловались на плохие условия содержания — в частности, на дедовщину и еду из грязной посуды. Об этом заявил юрист Никита Сорокин, за помощью к которому обратились воспитанники школы, пишет KP.RU.

По его словам, в интернате часто происходят драки — их зачинщиком нередко бывает один и тот же ребенок. Пострадавшие воспитанники уверены, что руководство учреждения использует ребенка как «карателя», а сами не вмешиваются в конфликты учеников.

Помимо этого, дети жалуются на условия содержания, сообщил юрист. По словам воспитанников учреждения, они не могут дождаться помощи врачей, а иногда им вообще отказывают в лечении. Также дети моются раз в неделю, из-за чего у многих из них появляются вши. Постоянные поломки унитазов приводят к тому, что мальчики вынуждены пользоваться женским туалетом и наоборот.

Дети также сообщили, что они спят на кроватях с железной решеткой и двумя тонкими матрасами, а из их окон постоянно дует, из-за чего приходится мерзнуть в помещениях. По словам воспитанников, им приходится есть из металлической посуды, которую редко моют. Руководство достает нормальные тарелки и кружки, когда к ним приходит проверка.

Однако выпускники интерната опровергают жалобы нынешних его воспитанников. Школу-интернат с проверкой уже посетил детский омбудсмен Владимир Шабардин и министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Ранее в доме социального обслуживания «Забота» в Томской области нашли 21-летнюю женщину-инвалида весом менее 13 килограммов. Выяснилось, что женщина поступила в «Заботу» из детского интерната, в котором прожила всю жизнь. Она не контактирует с людьми и все время находится в лежачем состоянии.