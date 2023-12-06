В России решили снарядить экспедицию в мамонтовые прерии

Ученые РАН решили изучить тундростепь на Таймыре, где жили мамонты и носороги

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) решили снарядить экспедицию для изучения уникального биома — участков тундростепи, где раньше жили мамонты, носороги и степные зубры. Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов, его слова приводит ТАСС.

По словам ученого, в России осталось очень немного участков тундростепи, также известной как мамонтовая прерия, и этот биом все еще почти не изучен.

«Мы намерены исследовать уникальное место. Где-то в этом районе проходила граница ледника, который накрывал полностью всю Европу и Северную Америку. Здесь ледник упирался в плато Путорана, дальше было Минусинское море, а дальше было уникальнейшее явление под названием тундростепь, где ходили мамонты и носороги», — рассказал Глупов.

Эксперт подчеркнул, что ученым до сих пор почти ничего не известно об обитавших в тундростепи насекомых.

Научный журналист Борис Жуков заявлял, что по обилию фауны тундростепь не уступала африканской саванне, и в ней могло обитать около миллиона мамонтов. Также он отмечал, что во время короткого лета температура в этом биоме поднималась до плюс сорока градусов.