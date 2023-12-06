В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: WhatsApp разрешит совместно слушать музыку при видеозвонках

Популярный мессенджер WhatsApp разрешит пользователям совместно слушать музыку при видеозвонках, когда включена опция демонстрации экрана. Об этом рассказал портал WABetaInfo.

«WhatsApp работает над новой опцией, которая позволит всем участникам звонка вместе слушать музыку и звуковую дорожку видео, когда кто-то из них делится своим экраном. Когда используется эта функция, воспроизводящееся на устройстве аудио будет доступно и другим участникам звонка», — объяснили в издании.

В WABetaInfo подчеркнули, что эта функция несовместима с обычными голосовыми звонками и с видеозвонками, когда опция видео отключена. Когда именно появится новая функция, пока неизвестно.

О том, что в WhatsApp будет доступна функция трансляции экрана собеседнику при видеозвонке, сообщалось в мае. Уточнялось, что когда пользователь решит поделиться своим экраном, все, что отображается на нем, будет передано другому участнику звонка. Функция появилась в мессенджере в августе.