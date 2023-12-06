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11:20, 6 декабря 2023Спорт

«Зенит» начал продавать билеты на матчи в кредит

Футбольный клуб «Зенит» начал продавать билеты и абонементы на матчи в кредит

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футбольный клуб «Зенит» начал продавать билеты и абонементы на матчи в кредит. Об этом объявлено в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Команда предлагает оформить кредит на срок от 6 до 36 месяцев, минимальная сумма покупки составляет 2000 рублей. Отмечается, что это позволит болельщикам занять самые комфортные места на стадионе, а также принять участие в развлекательной программе и автограф-сессии игроков «Зенита».

После 17 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает вторую строку турнирной таблицы. В активе петербургской команды 33 очка.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. Все это время команду возглавляет российский тренер Сергей Семак.

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