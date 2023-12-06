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09:50, 6 декабря 2023Силовые структуры

Мужчина попытался вывезти из России килограммовую золотую цепь

На Урале будут судить мужчину за контрабанду золотой цепи стоимостью 5,8 млн руб

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 33-летнего мужчины, который пытался контрабандой вывезти из страны золотую цепь весом 1,3 килограмма и стоимостью 5,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Материалы направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Фигурант обвиняется по статьям 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов») и 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»).

По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел у неустановленного лица цепь из золота. 30 января он спрятал ее в картонную коробку из-под телефона и пытался вылететь из аэропорта «Кольцово» из России. При прохождении госграницы в его ручной клади было обнаружено незаконное ювелирное украшение. Мужчину сняли с рейса и привлекли к уголовной ответственности.

Согласно заключению экспертов, содержание золота в изъятой цепи составляет не менее 99,99 процентов.

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      Любовь Ширижик
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