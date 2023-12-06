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18:50, 6 декабря 202369-я параллель

Жителей российского региона предупредили об усилении аномальных морозов

Метеоролог Пархомчук: аномальные морозы в Архангельской области усилятся

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Аномальные морозы в Архангельской области не только сохранятся, но и усилятся. О крайне низкой температуре жителей российского региона предупредила метеоролог Наталия Пархомчук, ее слова приводит портал 29.RU.

По сообщению Пархомчук, термометры в регионе будут показывать низкие температуры до конца недели, а в некоторых районах области морозы будут только крепчать.

«Над всей этой территорией — обширный антициклон, — объясняет она. — Он будет сохраняться примерно до 10-11 декабря. Мы ждем сохранения таких аномальных температур — понижения будут до минус 35 градусов. Самыми холодными будут восточные районы Архангельской области и Коми. Осадков будет мало, а погода — морозная», — цитирует издание слова Пархомчук.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что температура в Архангельской области будет ниже нормы на 7-14 градусов, а местами — на 15-20 градусов.

Аномальные холода также ожидаются на Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье и на Урале.

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      Марк Леонов
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