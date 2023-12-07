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11:20, 7 декабря 2023Ценности

38-летняя женщина сделала 20 пластических операций и ответила на критику в сети

Кадр: @aestheticcliniclondon

Блогерша Насрин Корнфилд-Смит из Великобритании сделала 20 пластических операций и ответила на критику внешнего вида в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом aestheticcliniclondon рассказала, что прибегала к блефаропластике, подтяжке уголков глаз, губ, ринопластике, многочисленным инъекциям и другим хирургическим вмешательствам. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала свою фигуру в ярко-розовом фитнес-костюме, состоящем из легинсов и укороченного топа.

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По словам героини ролика, она регулярно сталкивается с осуждением своей внешности. «Это выглядит так неестественно», «Ваши пропорции не сочетаются с ногами», «Непропорциональное тело», — цитирует она пользователей сети.

При этом Корнфилд-Смит объяснила, что намеренно добивалась неестественных форм. «Я не хотела выглядеть натурально, так что это все как надо», — подытожила она.

Ранее в декабре Инстасамка показала внешность до пластики. 23-летняя исполнительница продемонстрировала архивный снимок, на котором предстала в серой водолазке.

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      Екатерина Ештокина
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