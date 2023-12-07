78 процентов россиян заявили о готовности участвовать в выборах президента

ВЦИОМ: 78 % россиян заявили о готовности участвовать в президентских выборах

Более трех четвертей жителей России готовы участвовать в выборах президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О своем намерении участвовать в голосовании заявили 78% опрошенных, при этом 61% респондентов заявил, что точно пойдет на выборы.

13% граждан планируют определиться с участием ближе к выборам, назначенным на 17 марта. О намерении отказаться от участия в голосовании заявили 8% граждан.

Дать оценку ходу проведения выборов смогли 66% опрошенных. Из них более половины (54%) ожидает, что электоральная процедура пройдет спокойно, а активного хода избирательной кампании и голосования ожидают 12%.

Ранее в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин еще не объявил о своем намерении участвовать в выборах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил подождать официальных заявлений Путина по этой теме.

