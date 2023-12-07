Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 7 декабря 2023Россия

78 процентов россиян заявили о готовности участвовать в выборах президента

ВЦИОМ: 78 % россиян заявили о готовности участвовать в президентских выборах

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Более трех четвертей жителей России готовы участвовать в выборах президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О своем намерении участвовать в голосовании заявили 78% опрошенных, при этом 61% респондентов заявил, что точно пойдет на выборы.

13% граждан планируют определиться с участием ближе к выборам, назначенным на 17 марта. О намерении отказаться от участия в голосовании заявили 8% граждан.

Дать оценку ходу проведения выборов смогли 66% опрошенных. Из них более половины (54%) ожидает, что электоральная процедура пройдет спокойно, а активного хода избирательной кампании и голосования ожидают 12%.

Ранее в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин еще не объявил о своем намерении участвовать в выборах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил подождать официальных заявлений Путина по этой теме.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

      Путин пригласил султана Омана в Россию

      Кенгуру подрался с полицейским в северной стране

      В Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов

      В визите Путина в Саудовскую Аравию увидели тревожный для Запада сигнал

      Крупный пожар на Электрозаводе в Москве попал на видео

      Врач посоветовала отказаться от популярного блюда на завтрак

      Ольга Бузова показала роскошно украшенную к Новому году квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости