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14:01, 7 декабря 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы

Песков: никаких заявлений Путина насчет выдвижения на выборы президента не было

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Никаких заявлений президента России Владимира Путина о выдвижении на грядущие выборы главы государства не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«До сих пор пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сам Путин подчеркивал, что примет решение о выдвижении своей кандидатуры не раньше конца 2023 года. «Когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата названа, вот тогда и поговорим», — сказал тогда он.

Совфед назначил дату выборов президента России на 17 марта. Принятием этого решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».

Следующим этапом избирательной кампании президентских выборов будет выдвижение кандидатов, сообщал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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      Анастасия Шейкина
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