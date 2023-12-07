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15:09, 7 декабря 2023Путешествия

Аэропорт Сочи эвакуировали из-за аварийной ситуации

В аэропорту города Сочи прошла эвакуация пассажиров

В аэропорту города Сочи имени В.И. Севастьянова прошла эвакуация пассажиров из-за неизвестной аварийной ситуации. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что в авиагавани сработал сигнал тревоги, по громкоговорителям людей попросили незамедлительно покинуть здание и отойти на безопасное расстояние.

Ранее пассажир российского самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, пошутил о бомбе и сорвал вылет рейса. Когда 189 пассажиров уже находились на борту и готовились к взлету, члены экипажа попросили их выйти. Людей отвезли обратно до терминала, они прошли повторную проверку безопасности.

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      Зарина Дзагоева
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