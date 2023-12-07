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17:33, 7 декабря 2023Мир

Атаковавшие базы США иракские повстанцы пообещали Байдену сюрпризы

Newsweek: ополчение «Харакат Ан-Нуджаба» пообещало Байдену сюрпризы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: John Davison / Reuters

Президента США Джо Байдена и американских военных ждут сюрпризы. С таким заявлением в интервью газете Newsweek выступил глава поддерживаемого Ираном шиитского ополчения в Ираке «Харакат Ан-Нуджаба» Али аль-Асади.

«Наше послание Байдену — вывести ваши силы из региона», — сказал аль-Асади, добавив, что благодаря усилиям бойцов шиитского альянса «Ось сопротивления» останки американских военных «дойдут до их семей по частям».

По словам лидера иракских повстанцев, США как никогда слабы. «Будут сюрпризы, которых Америка не ожидала», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что там образом США показывают всем, что будут защищать своих граждан и национальные интересы.

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      Глеб Бажуткин
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