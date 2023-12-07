Атаковавшие базы США иракские повстанцы пообещали Байдену сюрпризы

Newsweek: ополчение «Харакат Ан-Нуджаба» пообещало Байдену сюрпризы

Президента США Джо Байдена и американских военных ждут сюрпризы. С таким заявлением в интервью газете Newsweek выступил глава поддерживаемого Ираном шиитского ополчения в Ираке «Харакат Ан-Нуджаба» Али аль-Асади.

«Наше послание Байдену — вывести ваши силы из региона», — сказал аль-Асади, добавив, что благодаря усилиям бойцов шиитского альянса «Ось сопротивления» останки американских военных «дойдут до их семей по частям».

По словам лидера иракских повстанцев, США как никогда слабы. «Будут сюрпризы, которых Америка не ожидала», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что там образом США показывают всем, что будут защищать своих граждан и национальные интересы.