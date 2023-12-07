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12:34, 7 декабря 2023Экономика

Автомобили в России подорожают с начала года

«Автодом»: с начала 2024 года подорожают новые автомобили почти всех брендов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После Нового года в России подорожают новые автомобили почти всех брендов. Большинство производителей хотели поднять ценники уже в 2023 году, но решили дождаться начала 2024 года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость, заявил гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский, пишет «Газета.Ru».

В то же время повысится стоимость подержанных автомобилей. Эксперт объяснил, что вторичный рынок зависит от первичного — когда новые автомобили дорожают, машины с пробегом автоматически растут в цене. В первую очередь подорожают авто в возрасте 1-3 года, в хорошей комплектации, а также те, для которых легко найти запчасти.

В 2024 году рынок новых машин вырастет в пределах 20 процентов и составит 1,3-1,4 миллиона автомобилей, ожидает Ольховский. В основном это произойдет за счет роста продаж китайских брендов.

С начала 2023 года для покупки автомобилей россияне набрали кредитов на сумму более 1,4 триллиона рублей. Объем оформленных займов в 2023-м вдвое превысил показатели прошлого года и на 27 процентов превзошел результаты 2021 года.

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      Мария Грушко
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