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17:06, 7 декабря 2023Россия

Чеченские бойцы взорвали вышку связи в российском регионе

Кадыров: бойцы чеченского батальона взорвали вышку связи в Белгородской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России взорвали вышку связи в Белгородской области. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что чеченские военнослужащие таким образом «первые лишили противника связи».

«...поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что батальон лишил украинских военных связи и возможности вызвать подкрепление. Он поблагодарил бойцов и командиров за «грамотную организацию специальных операций».

Батальон «Запад-Ахмат» отправили на территорию Белгородской области в июне. Кадыров тогда обращал внимание на то, что чеченцы должны были заниматься предотвращением диверсионных вылазок украинской армии в приграничный район.

В ноябре политик сообщил, что три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украину.

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      Анна Щербакова
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