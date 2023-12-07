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18:23, 7 декабря 2023Наука и техника

На Android-смартфонах нашли «приложения-коллекторы»

ESET: вредоносные Android-приложения угрожали взявшим кредит пользователям

Фото: Unsplash

Специалисты компании ESET обнаружили в магазине приложений для Android программы, которые агрессивным образом напоминали пользователям о необходимости выплатить кредит. Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

Найденные приложения объединены под общим названием SpyLoan. Программы принадлежат различным финансовым организациям и позволяют пользователям получить кредит или быстрый заем. В определенных случаях программа могла угрожать потребителю или даже связываться с его близкими и знакомыми людьми.

После установки «приложение-коллектор» запрашивало избыточное количество разрешений — например, доступ к камере, журналу звонков, списку контактов. Спустя некоторое время после активации приложение начинало угрожать пользователю — даже в том случае, если он отправил заявку на заем, но не получил деньги или вовсе не подавал никаких заявок.

Специалисты ESET рассказали, что приложения имели доступ к списку контактов, поэтому рассылали сообщения знакомым пользователя. В них говорилось, что потребитель взял кредит и не собирается возвращать деньги.

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В Google отреагировали на проблему и удалили 17 из 18 обнаруженных приложений. В компании отметили, что удаленные программы получили около 12 миллионов загрузок, основные пользователи приложений проживают в Мексике, Индии, Таиланде, Индонезии, Нигерии, Филиппинах, Египте, Вьетнаме, Сингапуре, Кении, Колумбии и Перу.

Ранее стало известно, что на Android-смартфонах появится единая база нежелательных номеров. Список заблокированных контактов будет общим, и им смогут пользоваться все владельцы телефонов.

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      Андрей Ставицкий
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