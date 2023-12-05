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09:37, 5 декабря 2023Наука и техника

На Android-смартфонах появится общий черный список

Android Authority: пользователи Android получат общий черный список

Фото: Unsplash

На Android-смартфонах появится единая база нежелательных номеров, которой смогут пользоваться все владельца телефонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

Соответствующую информацию обнаружили в коде бета-версии приложения Phone by Google. В частности, здесь упоминается функция, позволяющая блокировать нежелательный телефонный номер — доступ к списку получат все приложения на устройстве. Кроме того, базой со списком можно поделиться, предоставив к ней доступ любым владельцам Android-девайсов.

Журналисты издания предположили, что Google создаст общую базу со списком номеров, владельцев которых подозревают в рассылке рекламы, спама и телефонном мошенничестве. Если это так, то общий черный список будет работать на всех смартфонах экосистемы.

«Наличие общего черного списка, который могли бы читать все приложения, было бы чрезвычайно полезно в борьбе со спамерами и преследователями», — отметили авторы. По их словам, в этом случае звонок будет заглушаться или сбрасываться на любом телефоне — даже если номер не был занесен в черный список на конкретном девайсе.

В конце ноября корпорация Samsung выпустила стабильную версию Android 14 для своих смартфонов. В первую очередь обновление получили флагманы бренда — Galaxy S23 и Galaxy S22.

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      Андрей Ставицкий
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