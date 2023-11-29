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12:53, 29 ноября 2023Наука и техника

Смартфоны Samsung получили обновление Android 14

Смартфоны Samsung Galaxy получили обновление Android 14

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Корпорация Samsung выпустила стабильную версию Android 14 для своих смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Google.

По словам изучивших список гаджетов журналистов, полноценный апдейт в первую очередь получили девайсы флагманской серии Galaxy S23 и Galaxy S22. В свою очередь, обновление для аппаратов линейки Galaxy S21, выпущенной в 2021 году, поступило только на устройства в Европе.

Также апдейт оказался доступен для пользователей складных смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, но только в США. Судя по всему, в ближайшие недели актуальная операционная система появится на девайсах бренда в других странах.

Также в компании рассказали, что Android 14 стала доступна для скачивания на недорогих смартфонах линеек Galaxy A и Galaxy M. Galaxy A14 5G получил обновление по всему миру, Galaxy A54 — только в США, Galaxy A34 — в Европе, Galaxy M53 — в Германии, Galaxy A73 — в Иране.

Компания Google представила первую публичную версию ОС Android 14 в октябре. Первыми устройствами, которые получили обновление, оказались смартфоны Google Pixel — модель Pixel 4a и более новые девайсы.

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      Андрей Ставицкий
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