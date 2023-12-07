Девушка раскрыла способ носить нижнее белье вместо повседневной одежды

Блогерша Николь Де Лос Рейес раскрыла способ носить нижнее белье вместо повседневной одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом @nicole.delosreyes примерила прозрачный кружевной бюстгальтер, прикрыв часть груди специальным скотчем. «Все прикрыто и снято на видео, так что вы не сможете меня критиковать», — заявила она.

Затем инфлюэнсерша надела белый оверсайз-пиджак и кожаные широкие брюки. При этом она воспользовалась поясом для чулок, разместив его в области талии вместо ремешка. «Это бинго!» — восхитилась Де Лос Рейес своим внешним видом.

Ранее в декабре блогерша раскрыла причину отказа от бюстгальтера и вызвала споры в сети. Инфлюэнсерша предстала в видео в голубых джинсах и белой футболке в черную горизонтальную полоску.