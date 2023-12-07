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16:12, 8 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза лекарств от диабета

JAMA Oncology: препараты от диабета снизили риск колоректального рака

Фото: Spencer Platt /Getty Images

Исследователи университета Кейс-Вестерн-Резерв раскрыли, что класс препаратов, используемых для лечения диабета второго типа, также может снизить риск развития колоректального рака. О неожиданной пользе противодиабетических лекарств сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Oncology. Кратко о выводах рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые использовали национальную базу данных, содержащую более 100 миллионов электронных медицинских записей, и провели популяционное исследование с участием более 1,2 миллиона пациентов. Эти люди получали противодиабетические препараты в 2005-2019 годах.

Результаты научной работы продемонстрировали, что агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 RA GLP-1 значительно более эффективны, чем популярные антидиабетические препараты, такие как метформин или инсулин, в предотвращении развития колоректального рака. Защитный эффект РА GLP-1 отмечается у пациентов как с избыточной массой тела или ожирением, так и без лишнего веса.

RA GLP-1 обычно вводят в виде инъекций. Они снижают уровень сахара в крови, улучшают чувствительность к инсулину и помогают контролировать вес. Также было доказано, что они снижают частоту возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

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      Александр Еникеев
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