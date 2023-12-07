Дипломат прокомментировала гибель россиянина в Газе

Дипломат: пока не может подтвердить гибель россиянина в Газе

Российские дипломаты пока не могут подтвердить гибель россиянина в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова в беседе с ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова назвал действия Израиля в Газе геноцидом. Он добавил, что около 2000 турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами «в нужные места».

В конце ноября Al Jazeera сообщал, что более 13 тысяч человек погибли в секторе Газа с 7 октября, 5,5 тысячи из них — дети.