Дочь Ларисы Гузеевой показала фигуру в откровенном нижнем белье

Дочь советской и российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала фигуру в откровенном нижнем белье на видео. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя наследница звезды снялась в черном комплекте, который состоял из бюстгальтера с многочисленными лямками и вырезами и V-образных стрингов с ремнями. При этом она продемонстрировала мускулистое тело с разных сторон, в том числе повернувшись обнаженными ягодицами к камере.

«Постоянная рубрика "Леля в труселях". Да, я не умею позировать, раньше не приходилось», — подписала кадры девушка.

Ранее в декабре Лариса Гузеева снялась для обложки журнала Hello! и высказала свое отношение к пластическим операциям. На размещенных черно-белых фото 64-летняя знаменитость предстала в классическом костюме из брюк и оверсайз-пиджака, потом примерила плащ и кожаные ботинки.