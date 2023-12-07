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16:23, 7 декабря 2023Ценности

Эмма Стоун пришла на премьеру фильма в дырявом платье и была обругана в сети

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Американская актриса Эмма Стоун пришла на премьеру фильма «Бедные-несчастные» в дырявом наряде и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

35-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в желтом платье люксового бренда Louis Vuitton, оформленном глубоким декольте и множеством вырезов разных форм. Кроме того, оно было украшено сияющими стразами и жемчугом. Также звезда «Ла-Ла Ленда» надела открытые туфли и дополнила свой образ чокером с массивным цветком.

Некоторые читатели издания не оценили внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Почему женщины, которым нечего показать, всегда выставляют напоказ свое несуществующее декольте?», «Мышь съела ее платье», «Ужасное платье», «Эмма выглядит ужасно и с каждым годом становится все хуже», «За последние пять лет она потеряла свой стиль», — возмущались они.

В ноябре Эмма Стоун снялась в откровенном образе для журнала W Magazine. На размещенном черно-белом фото знаменитость предстала в одних колготках, прикрыв руками обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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