Объяснены необычные супервспышки на звездах

The Astrophysical Journal: звездные супервспышки объяснили корональными петлями

Ученые Института астрономии Гавайского университета разработали модель, объясняющую необычные супервспышки, которые происходят на звездах, в 100 — 10 тысяч раз ярче Солнца. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Предполагается, что механизм возникновения обычных солнечных вспышек и супервспышек основан на внезапном высвобождении магнитной энергии. Звезды с более сильными магнитными полями производят более сильные вспышки, однако в некоторых случаях наблюдается необычное поведение: сначала происходит кратковременное повышение яркости, за которым следует вторичная, более длительная, но менее интенсивная вспышка.

Ранее вторичную вспышку объясняли тем, что частицы, получившие энергию от перезамыкания магнитных полей, падают из области горячей и разреженной короны в нижние слои атмосферы звезды и нагревают их. Однако недавние исследования позволили выдвинуть гипотезу, что механизм супервспышек также связан с излучением корональных петель, состоящих из горячей плазмы, захваченной магнитным полем. Подобное происходит и на Солнце, однако плотность плазмы у супервспыхивающих звезд должна быть чрезвычайно высокой.

Исследователи провели моделирование, которое использовалось для симуляции поведения корональных петель, однако при этом была увеличена длина петли и магнитная энергия. Оказалось, что во время вспышки петля накачивается значительным количеством плазмы, что создает вторичный пик. Затем светящийся материал под действием гравитации падает, создавая корональный дождь, который астрономы видят и на Солнце.