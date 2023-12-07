ФСБ задержала содействующих группе вымогателей российских полицейских

В Петербурге ФСБ задержала двоих полицейских за помощь группе вымогателей

Сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских Выборгского района Петербурга, подозреваемых в содействии организованной группе вымогателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке

По данным канала, все началось после обращения девушки к участникам группы с просьбой избить ее бывшего возлюбленного и забрать у него деньги. Пять мужчин в возрасте от 21 до 30 лет напали на молодого человека в кафе на Придорожной аллее, после чего потерпевший был доставлен в отдел полиции. Там в отношении него полицейские составили протокол о мелком хулиганстве, чтобы запугать его и таким образом убедить не заявлять о нападении.

Спустя время участников организованной группы задержали, против них возбудили уголовные дела за вымогательство и разбой. Помогавших им сотрудников полиции нашли чуть позже. В отношении последних началась служебная проверка, им грозит увольнение из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в отделе МВД Выборгского района в Петербурге проходят обыски по делу о покровительстве этнической группировки.

