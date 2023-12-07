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14:41, 7 декабря 2023Россия

Госдума приняла закон о сдаче экзамена для получения охотничьего билета

Госдума приняла закон об обязательном экзамене для получения охотничьего билета

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об обязательной сдаче экзамена для получения охотничьего билета. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Согласно поправкам, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сдача так называемого охотничьего минимума станет обязательным условием для выдачи охотничьего билета. Знания и навыки кандидатов будут проверяться органами исполнительной власти региона.

Охотничий минимум включает в себя знание правил безопасности на охоте, ограничений в этой сфере и основ биологии диких животных, а также навыки безопасного обращения с оружием, ориентирования на местности и обращения с добычей.

Ранее сообщалось, что россияне получили возможность законно ходить на охоту с чужим оружием, соответствующие изменения были внесены в ряд федеральных законов в 2022 году. Согласно новым правилам, те, у кого нет своего оружия, смогут взять его на время охоты, получив новый документ — разрешение на ношение и использование охотничьего оружия. Оно будет выдаваться Росгвардией в течение 10 рабочих дней совершеннолетним гражданам; срок действия этого разрешения составит пять лет. Охотиться из полученного оружия можно будет только при собственнике или его представителе. После охоты все неизрасходованные патроны и оружие нужно будет вернуть.

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      Игорь Дмитров
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