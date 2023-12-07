Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
3:4
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Енисей
75:80
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1-й этап
УНИКС
91:61
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1-й этап
Манчестер Юнайтед
2:1
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|15-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
02:01, 7 декабря 2023Спорт

Хабиб Нурмагомедов ответил на сообщения звезды «Слова пацана» спустя семь лет

Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому на комплименты семилетней давности
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил российскому актеру, звезде сериала «Слово пацана» Ивану Янковскому на похвалу семилетней давности. Об этом рассказала мама артиста, опубликовав в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) скрин переписки.

В 2016 году актер сделал комплимент спортсмену и восхитился его успехами. «Ты потрясающий боец! Таких, как ты нет вообще», — написал Янковский. «Теперь ты круче», — ответил ему Нурмагомедов спустя семь лет.

Ранее Нурмагомедов рассказал об искушении продолжить спортивную карьеру. При этом он подчеркнул, что не жалеет о своем решении уйти из спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Начштаба СОБР «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

      Хабиб Нурмагомедов ответил на сообщения звезды «Слова пацана» спустя семь лет

      Мужчина потратил на эротическую модель 5,5 миллиона рублей и остался ни с чем

      Детский психолог назвала способы поговорить с подростком о сексе

      Названо странное обстоятельство убийства Кивы

      Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине

      Россияне перестали покупать яхты из-за антироссийских санкций

      Названа возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы

      Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США

      Венесуэла объявила об аннексии региона Гайаны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости