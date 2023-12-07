Хабиб Нурмагомедов ответил на сообщения звезды «Слова пацана» спустя семь лет

Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому на комплименты семилетней давности

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил российскому актеру, звезде сериала «Слово пацана» Ивану Янковскому на похвалу семилетней давности. Об этом рассказала мама артиста, опубликовав в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) скрин переписки.

В 2016 году актер сделал комплимент спортсмену и восхитился его успехами. «Ты потрясающий боец! Таких, как ты нет вообще», — написал Янковский. «Теперь ты круче», — ответил ему Нурмагомедов спустя семь лет.

Ранее Нурмагомедов рассказал об искушении продолжить спортивную карьеру. При этом он подчеркнул, что не жалеет о своем решении уйти из спорта.