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14:39, 7 декабря 2023Наука и техника

Антарктический ледник прошел точку невозврата

Nature Climate Change: ледник Пайн-Айленд пережил необратимую потерю массы

Фото: Jefferson Beck / NASA / GSFC / Reuters

Ученые обнаружили, что ледник Пайн-Айленд в Западной Антарктиде пережил существенное отступление, пройдя точку невозврата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Исследователи из Университета Нортумбрии и Университета Бангора объединили численные модели с результатами спутниковых наблюдений. Было подтверждено, что между 1940-ми и 1970-ми годами ледник Пайн-Айленд претерпел быстрое и нестабильное отступление, что привело к значительной потере льда в течение нескольких десятилетий.

Хотя ускоренная фаза потери массы, возможно, пока остановилась, к началу 1970-х годов ледник отступил до такой степени, что он не мог восстановить свою первоначальную массу и положение, когда наступили более холодные условия. Это подтверждает, что отступление ледника в этот период оказалось необратимым, то есть переломный момент пройден.

Ученые также обнаружили, что ледник снова вступит в периоды быстрого отступления, если глобальное потепление не будет удерживаться в определенных пределах.

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      Александр Еникеев
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