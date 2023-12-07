Иностранец попытался привезти в Россию почти 50 килограммов гашиша и был осужден

В Псковской области суд приговорил латыша к 17,5 года колонии за контрабанду

В Псковской области суд приговорил гражданина Латвии к 17,5 года колонии строгого режима за контрабанду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Иностранца признали виновным по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства») и 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

В декабре 2022 года через российско-эстонскую границу осужденный пытался провести в своей машине партию гашиша общим весом 49,7 килограмма. По версии следствия, мужчина планировал их сбыть. Его поймали сотрудники псковской таможни, они же изъяли запрещенные вещества.

Ранее в Петербурге суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима члена международного наркокартеля Михаила Громова.