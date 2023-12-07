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20:22, 7 декабря 2023Силовые структуры

Инспектор ДПС избил россиянина за непристегнутый ремень и получил условный срок

В Крыму инспектор получил 3 года условно за избиение непристегнутого нарушителя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Крыму сотрудник ГИБДД избил задержанного мужчину, который отказался пристегнуться в служебной машине по дороге в отдел. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, все произошло в Нижнегорском районе. Инспектор ДПС остановил нетрезвого мужчину на мотороллере и посадил его в свою машину, чтобы отвезти в отдел. В служебном автомобиле нарушитель отказался пристегнуться ремнем безопасности, и тогда полицейский решил сделать это сам, одновременно ударив его несколько раз по голове. Когда это не помогло, сотрудник пригрозил нарушителю, что изобьет его и застрелит, если тот не пристегнется.

Во время судебного заседания инспектор сообщил, что такими действиями пытался успокоить задержанного. Его приговорили к трем годам условно с лишением звания старшего лейтенанта и отстранением от работы в органах сроком на два года.

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      Олеся Мицкевич
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