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14:58, 7 декабря 2023Среда обитания

В России ограничат рост ставки по ипотеке из-за отказа от страховки

Банки не будут увеличивать ставку по ипотеке из-за отказа от страхования
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рост процентной ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от страхования будет ограничен. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтении приняла Госдума, передают РИА Новости.

Предложенные Центробанком изменения также будут действовать в случае расторжения ипотечником договора страхования. Увеличить ставку по кредиту теперь можно только до того уровня, который действовал при заключении договора по аналогичным ссудам, выданным на схожих условиях без страховки. Изменения затронут договоры, заключенные после даты вступления закона в силу — 1 июля 2024 года.

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Первая версия законопроекта изменяла очередность погашения задолженности по потребительским кредитам и займам. Тем самым авторы инициативы стремились защитить население от резкого увеличения ставки и улучшить условия погашения кредитов, разъяснил член совета директоров ЦБ Михаил Мамута. Банкам сложно спрогнозировать, как будет меняться ставка в будущем, а это влечет определенные риски, добавил он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотека в России станет доступнее уже в середине 2024 года. Предложение ипотечных кредитов, по его словам, будет ограничено, но временно — по мере того, как ставки ЦБ будут падать и ЦБ ослабит регулирование.

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      Виктория Клабукова
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