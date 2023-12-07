На бывшем заводе LG в России захотели собирать китайские телевизоры

«Ъ»: DNS захотела собирать на заводе LG в Подмосковье китайскую технику Konka

Сеть магазинов DNS захотела арендовать бывший завод LG в Подмосковье. Об этом со ссылкой на основателя Smart Solutions и экс-топ-менеджера Vestel Гусейна Иманова сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителя отрасли, DNS хочет локализовать сборку электроники в партнерстве с китайской Konka, производящей телевизоры, мобильные телефоны, холодильники и стиральные машины. Распространять бытовую технику планируют эксклюзивно через магазины DNS.

Запустить производство компания намерена до конца первого квартала 2024 года. LG готова пойти на сделку, чтобы избежать передачи активов в управление государству, как это ранее произошло с Danone и «Балтикой». По данным источников «Коммерсанта», осенью Минпромторг потребовал от компании возобновить работу заводов или продать их другим игрокам, чтобы оборудование не простаивало, а предприятие платило зарплаты и налоги.

Эксперты предупреждают, что на полноценный запуск производства холодильников и стиральных машин потребуется как минимум год. Столько времени потребует переоборудование предприятия на выпуск отличной от LG техники. Быстрее всего удастся запустить сборку телевизоров, так как они их производство не так технологично и не так зависит от оригинальных запчастей.

Ранее сообщалось, что на остановленных мощностях Samsung и LG компании могут наладить производство пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другой техники. Одним из кандидатов на покупку или аренду заводов называли иранских производителей Datees и Emersun. Однако, по мнению российских участников рынка, техника из Ирана имеет специфический дизайн, и она будет интересна потребителю только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».