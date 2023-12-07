Следователи допросили сожительницу Кивы

Следователи допросили сожительницу убитого Кивы и постояльцев отеля

Следователи допросили сожительницу бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, которая последние 2,5 месяца провела с ним в подмосковном отеле «Величъ Country Club», где накануне нашли его тело с двумя огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На протяжении всей ночи силовики проверяли всех постояльцев, предполагая, что среди них может быть сообщник киллера, который помогал ему отслеживать жертву. Ведется допрос гостей отеля, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Между тем забор вокруг поселка, где проживал Кива, оказался не сплошным, в нескольких местах никакого ограждения нет и даже видны протоптанные местными жителями тропинки. При этом попасть на территорию поселка очень сложно.

Киву с огнестрельными ранениями нашли днем 6 декабря. Возбуждено уголовное дело.