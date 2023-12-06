Найден возможный путь киллера к месту убийства Кивы

«Известия» нашли возможное место проникновения убийцы Кивы в коттеджный поселок

Корреспондент «Известий» нашел возможное место проникновения убийцы бывшего украинского политика Ильи Кивы на территорию подмосковного коттеджного поселка, где он проживал.

По словам корреспондента, забор вокруг поселка не является сплошным, в нескольких местах никакого ограждения нет, там даже видны протоптанные местными жителями тропинки.

При этом ранее очевидец рассказал изданию, что попасть на территорию поселка очень сложно. «Известия» посчитали это обстоятельство убийства Кивы странным.

Бывший депутат Верховной Рады Украины был застрелен днем 6 декабря. Предположительно, киллер дважды выстрелил в жертву из пистолета.