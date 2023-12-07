Дело Кивы передано управлению по особо важным делам Следственного комитета

Делом об убийстве Кивы занялось управление по расследованию особо важных дел СК

Уголовное дело о расправе над бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой передано в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления Следственного комитета (СК) России. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Ольга Врадий.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, оттуда изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон. Ими проведен осмотр автомобиля Кивы и гостиничного номера, где он жил в последнее время.

Специалисты нашли на его теле два пулевых ранения, оказавшихся летальными.

Следствием будут проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы.

Также допрошена сожительница экс-депутата, которая последние 2,5 месяца провела с ним в подмосковном отеле «Величъ Country Club», где накануне нашли его тело. На протяжении всей ночи силовики проверяли всех постояльцев, предполагая, что среди них может быть сообщник киллера, который помогал ему отслеживать жертву. Ведется допрос гостей отеля, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Киву с огнестрельными ранениями нашли днем 6 декабря. Возбуждено уголовное дело.