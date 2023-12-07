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03:59, 7 декабря 2023Россия

Краснодарский край отказался от масштабного празднования Нового года

Кондратьев: Краснодарский край откажется от массовых мероприятий на Новый год

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Краснодарский край откажется от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает его пресс-служба.

Он напомнил, что в прошлом году уже принималось аналогичное решение. Тем не менее, глава края призвал усилить охрану на объектах массового скопления людей, учитывая планы жителей провести праздники в торговых центрах, театрах и концертных залах.

6 декабря власти Сочи решили отказаться от городских фейерверков и салютов на Новый год. Мэр курортного города Алексей Копайгородский заявил, что средства, выделенные на это, направят на помощь военным в зоне СВО. Он пообещал устроить «масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом», когда военнослужащие вернутся домой.

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      Марина Совина
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