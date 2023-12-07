Маша Распутина раскритиковала молодых артистов из-за отсутствия индивидуальности

Российская певица Маша Распутина выступила с критикой в адрес молодых артистов. Своим мнением она поделилась в разговоре со «Звук Медиа».

Исполнительница призналась, что не может назвать имя молодого коллеги, с которым хотела бы записать совместную песню, так как ни один из представителей молодежной индустрии музыки не подходит под ее критерии.

По ее словам, все артисты нового поколения выглядят на одно лицо.

«Сейчас так много всех этих новоявленных. В них нет яркой индивидуальности. Они все хороши собой, но прилизаны. Я люблю неординарные натуры, личности и фигуры, которые выбиваются из общего числа стандартного явления», — рассказала Распутина.

Ранее исполнительница раздраженно отреагировала на вопрос о своей коллеге, исполнительнице Жанне Фриске.