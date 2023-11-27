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19:16, 27 ноября 2023Культура

Маша Распутина раздраженно отреагировала на вопрос о Жанне Фриске

Распутина раздраженно отреагировала на вопрос о Фриске, заявив, что не знает ее

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская певица Маша Распутина раздраженно отреагировала на вопрос о своей коллеге, исполнительнице Жанне Фриске. Об этом сообщает StarHit.

Артистка появилась на шоу «Легенды Ретро FM», где начала отвечать на вопросы журналистов. Когда тема разговора коснулась Фриске, Распутина вышла из себя.

«Да кто такая эта Жанна Фриске? Кто она? Я ее не знаю и не знала никогда!» — заявила исполнительница, после чего решила прекратить разговор и покинула студию.

Осенью прошлого года отец Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал об оскорблениях и рукоприкладстве экс-супруга артистки Дмитрия Шепелева по отношению к ней.

Ранее сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, 19-летний Пакс, жестко раскритиковал своего отца и назвал его «засранцем мирового класса».

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      Анастасия Астахова
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