Модель в прозрачном платье с принтом в виде нижнего белья пришла на премию

Победительница реалити-шоу Germany's Next Topmodel — 2016, немецкая модель Ким Хниздо посетила церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Манекенщица выбрала для выхода в свет прозрачное облегающее платье нюдового оттенка длиной ниже колена. При этом на изделие был нанесен ярко-розовый принт, изображающий нижнее белье — бюстгальтер и V-образные трусы-стринги, которые подчеркивали анатомические особенности фигуры.

Фото: Dominic Lipinski / Getty Images

Также знаменитость надела бежевые лодочки на каблуках, колье и браслет в тон принту. В то же время она распустила уложенные волнами волосы, разделив их на косой пробор, и нанесла макияж в коричневых оттенках.

Британская актриса и модель Уоллис Дэй также пришла на афтепати церемонии вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде. Знаменитость появилась на вечеринке в прозрачном облегающем комбинезоне с узором из красных цветов.