Москвичей предупредили о сильном тумане

ГУ МЧС по Москве: в столице наблюдается сильный туман с видимостью 200-700 м

Местами по Москве на фоне низкой температуры и высокой влажности наблюдается сильный туман с видимостью 200-700 метров. Такая погода продлится еще несколько часов, предупредил со ссылкой на главное управление МЧС по Москве ТАСС.

По информации представителей ведомства, туман будет усложнять видимость на дорогах столицы еще около двух часов, до девяти утра четверга, 7 декабря. Автомобилистов призвали снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и отказаться от резких маневров — обгонов, перестроений и опережения.

Ранее в декабре москвичам предсказали потепление с 13-15 декабря. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, после него в столице ожидается похолодание. Минимальная температура в последние пять дней декабря составит минус три-восемь градусов Цельсия. В канун Нового года, отметила специалист, температура приблизится к климатической норме.