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16:00, 7 декабря 2023Силовые структуры

На российском полигоне произошел взрыв на занятиях по огневой подготовке

На полигоне под Рязанью произошел взрыв на занятиях по огневой подготовке

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

На полигоне Дубровичи под Рязанью на занятиях по огневой подготовке произошел самопроизвольный взрыв устройства. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона, комментарий приводится в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовки произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — отметили в пресс-службе рязанской прокуратуры.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Рязанской области. В следственном управлении позже рассказали, что в результате инцидента пострадали сотрудники Росгвардии.

В ноябре стало известно о взрыве на полигоне в Ростовской области.

Тогда не удалось спасти 12 морских пехотинцев. Как установили ростовские следователи, они разожгли костер среди боеприпасов.

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      Анна Щербакова
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