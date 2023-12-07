На российском полигоне произошел взрыв на занятиях по огневой подготовке

На полигоне под Рязанью произошел взрыв на занятиях по огневой подготовке

На полигоне Дубровичи под Рязанью на занятиях по огневой подготовке произошел самопроизвольный взрыв устройства. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона, комментарий приводится в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовки произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — отметили в пресс-службе рязанской прокуратуры.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Рязанской области. В следственном управлении позже рассказали, что в результате инцидента пострадали сотрудники Росгвардии.

В ноябре стало известно о взрыве на полигоне в Ростовской области.

Тогда не удалось спасти 12 морских пехотинцев. Как установили ростовские следователи, они разожгли костер среди боеприпасов.