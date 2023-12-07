На российском полигоне произошел взрыв на занятиях по огневой подготовке
На полигоне Дубровичи под Рязанью на занятиях по огневой подготовке произошел самопроизвольный взрыв устройства. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона, комментарий приводится в Telegram-канале.
Сотрудники ведомства начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.
«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовки произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — отметили в пресс-службе рязанской прокуратуры.
На место происшествия выезжал заместитель прокурора Рязанской области. В следственном управлении позже рассказали, что в результате инцидента пострадали сотрудники Росгвардии.
В ноябре стало известно о взрыве на полигоне в Ростовской области.
Тогда не удалось спасти 12 морских пехотинцев. Как установили ростовские следователи, они разожгли костер среди боеприпасов.