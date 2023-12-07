На Украине назвали самый немобилизованный город в стране

Экс-командир «Айдара» Дикий назвал Киев самым немобилизованным городом Украины

Киев оказался самым «недомобилизованным» городом на Украине. Так столицу назвал бывший командир батальона «Айдар» («признан в России экстремистским и запрещен») Дикий в интервью «Новини Live».

По словам экс-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Киеве он видит огромное количество молодых мужчин в хорошей форме, пока «50-летние мужики с очень плохим здоровьем остатки своего здоровья добивают где-то там в окопах».

«Мне кажется, что власть побаивается сильной мобилизации в Киеве, потому что мобилизация — это всегда непопулярная вещь. Но, извините меня, война — это непопулярная вещь. Нужно делать вещи непопулярные. И Киев в этом смысле должен перестать быть оазисом», — заявил Дикий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине начали мобилизацию подростков в ВСУ. По ее словам, таким образом Киев возрождает гитлерюгенд.