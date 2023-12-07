Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 7 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали самый немобилизованный город в стране

Экс-командир «Айдара» Дикий назвал Киев самым немобилизованным городом Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев оказался самым «недомобилизованным» городом на Украине. Так столицу назвал бывший командир батальона «Айдар» («признан в России экстремистским и запрещен») Дикий в интервью «Новини Live».

По словам экс-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Киеве он видит огромное количество молодых мужчин в хорошей форме, пока «50-летние мужики с очень плохим здоровьем остатки своего здоровья добивают где-то там в окопах».

«Мне кажется, что власть побаивается сильной мобилизации в Киеве, потому что мобилизация — это всегда непопулярная вещь. Но, извините меня, война — это непопулярная вещь. Нужно делать вещи непопулярные. И Киев в этом смысле должен перестать быть оазисом», — заявил Дикий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине начали мобилизацию подростков в ВСУ. По ее словам, таким образом Киев возрождает гитлерюгенд.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Два дня она была сама не своя» Что известно о первой в истории России девочке, устроившей расстрел в школе

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Антарктический ледник прошел точку невозврата

      В ФСБ раскрыли детали о подготовке терактов на БАМе

      В МИД КНР оценили решения Путина по Украине

      Расшифрована запись в тетради открывшей стрельбу школьницы

      Посла России вызвали в МИД Великобритании после введения новых санкций

      В «АвтоВАЗе» заявили о возможном дисбалансе в продажах

      В Краснодарском крае зафиксировали случаи микоплазменной инфекции

      Запоры и депрессию назвали ранними симптомами неизлечимого заболевания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости