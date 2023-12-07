На Украине отчитались перед США о строительстве оборонительных сооружений

Глава МО Украины отчитался перед Остином о возведении оборонительных сооружений

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед главой Пентагона Ллойдом Остином о строительстве фортификационных сооружений в стране. Об этом сообщили в пресс-службе украинского военного ведомства.

Во время встречи главы Министерств обороны Украины и США обсудили активизацию возведения фортификационных сооружений, а Умеров проинформировал Остина о последних изменениях в этом направлении. Кроме того, стороны также обсудили «стратегические цели и план операций Украины на 2024 год». Отмечается, что в прошедшем в Пентагоне мероприятии также приняли участие руководитель офиса президента республики Андрей Ермак и замначальника украинского Генштаба Александр Кириленко.

Ранее сообщалось, что во время встречи Умеров обсудил с Остином достижение Вооруженными силами Украины стандартов НАТО и объемы будущей военной помощи.